Una dinámica de imitación llegó a La casa de los famosos Colombia y por parejas los participantes tuvieron que recrear e imitar algún momento de sus compañeros.

Durante la dinámica al 'Flaco' Solórzano y Camilo Trujillo les tocó recrear una escena que decía 'Karina y Altafulla discutiendo por cualquier motivo', por lo que se distribuyeron sus roles.

'El flaco' Solórzano se puso en el papel de Altafulla y Camilo Trujillo en los zapatos de Karina García y para esto sacaron todo su talento de imitación y actuación a flote.

En la escena, 'El flaco' Solórzano hacía la imitación de querer hacer algo como sentarse, quitarse la chaqueta o los zapatos y Camilo Trujillo como Karina le llevaba la contraria en todo.

- Me voy a sentar aquí. - No mi amor, ahí no. - Me voy a quitar la chaqueta. - No, está haciendo frío. - Tú no me entiendes, qué pereza.