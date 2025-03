La influenciadora Karen Sevillano reaccionó a fotografías de ella de su adolescencia, antes de ser reconocida en redes sociales y en televisión colombiana.

En el 'After Show', el cual presenta junto a la humorista Vicky Berrío, ambas vieron fotografías de ellas en su juventud luego de que el Jefe les pusiera como dinámica a los participantes en La casa de los famosos Colombia mostrarles fotos de su infancia y que ellos hablaran de esos momentos de su vida.

Fueron cuatro fotografías de Karen Sevillano que salieron a la luz, donde se evidenció lo mucho que ha cambiado y lo cuánto le gustaba salir de fiesta.

Asimismo, enseñaron otra instantánea con su tía Dulce, quien en su participación en el reality demostró lo especial que fue para ella.

"Ella es la mayor influencia que yo he tenido, ella me crió, ya murió, mis papás también me criaron, pero ellos trabajaban, entonces mi tía era la que me mantenía pendiente de mí, me enseñó a leer, me guió para que yo hiciera el bautizo, la primera comunión, me llevó a los testigos de Jehová, me llevó a todo", dijo.