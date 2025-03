Emiro Navarro tomó su decisión y dio el nombre del famoso que se salvaba de la eliminación en La casa de los famosos Colombia. Se trata de Camilo Trujillo, quien hace parte de Los Lavaplatos.

Al haber obtenido el liderazgo de la semana, Emiro había ganado ese privilegio y finalmente se inclinó por el actor, con el que ha ido forjando un sólido vínculo en las últimas semanas.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro Navarro salvó a Camilo Trujillo de la placa de nominación en La casa de los famosos Colombia

Con la decisión del creador de contenido, son cinco los famosos que deben enfrentarse al cuarto de eliminación este domingo: ‘El negro’ Salas, Lady Tabares, ‘El Flaco’ Solórzano, Mateo Varela y José Rodríguez.

¿Cómo reaccionó Camilo al ser sacado de la placa de nominados por Emiro en La casa de los famosos?

La decisión de Emiro se conoció en la noche de este viernes y en medio de un castigo que debían asumir los integrantes del equipo Fuego.

“Es una decisión muy difícil para mí y la decisión de Colombia ayer me lo complicó mucho más porque yo tenía las cosas claras y todo me cambió. Creo que todos los que están en placa se merecen la bendición de salvarlos, pero lastimosamente me toca decidir solamente uno, tengo un dilema entre mi mente y el corazón, esta vez me voy a dejar llevar por lo que dicen mi corazón y por eso la persona que voy a salvar es a Camilo", expresó Navarro, quien se disfrazó de árbol como parte de la penitencia puesta por El Jefe.

Al conocerse la determinación del habitante, Camilo se fue hasta donde estaba quien lo salvó y visiblemente sorprendido le dio las gracias. Quiso abrazarlo, pero no lo pudo hacer por completo, dado que Emiro tenía su disfraz de árbol.

Artículos relacionados La casa de los famosos Hermano de Norma Nivia ingresó a La casa de los famosos y le dejó mensaje a Peluche

Seguidamente, Marcelo Cezán le confirmó a Camilo que “puedes respirar tranquilo”, puesto que ya no está en riesgo de eliminación.

“Le había dicho a mis compañeros que cualquiera que fuera el salvado yo iba a estar contento… le dije a José que pensé que iba a ser él, con quien (Emiro) tiene una buena amistad. Yo también tengo una buena amistad con Emiro, entonces estaba con esa duda, pero me alegra mucho”, expresó Camilo.

¿Por qué fueron castigados los integrantes del Equipo Fuego en La casa de los famosos?

Los integrantes del equipo Fuego recibieron un castigo por parte del Jefe, el cual deberán cumplir por 10 horas. Todo se dio luego de que se enfrentaran al Team Agua en un partido en el que debían mover un balón solo soplando y de ninguna manera podían tocarlo con alguna parte del cuerpo.

Emiro terminó tocando el balón y por ende los de Fuego fueron derrotados. La prueba constaba de un beneficio y un castigo. Todos los famosos pudieron leer cartas de familiares, pero los perdedores tuvieron que cumplir con una penitencia que constaba de disfrazarse de árbol y permanecer así por un total de 10 horas. El objetivo es que por parejas fueran rotándose de a dos horas y así completar el tiempo pactado por El Jefe.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro Navarro le tiene rabia a varios y teme 'estallar' en La casa de los famosos 2025 | VIDEO

Tras la doble eliminación del domingo pasado, que confirmó la salida de Sebastián Arias y La Abuela, se avecina un nuevo día de tensión, en el que un habitante tendrá que abandonar la competencia. El público tiene la última palabra.