En el trascurso de estos días, se habló de una posible alianza entre el team de las chicas fuego y el de los lavaplatos en La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, todo parece indicar que eso no va a ser posible, así lo informó Yina Calderón.

Pese a que las chicas fuego y los lavaplatos han estado compartiendo, jugando y hasta trataron de limar asperezas con La Toxi costeña, eso no significaría que no van a nominarse entre sí.

En un principio, al ver la cercanía entre los dos grupos, uno conformado por mujeres y el otro por hombres, en redes sociales comenzó a especularse de que nacería una estrategia en conjunto, pero Yina Calderón reveló frente a una de las cámaras del reality en vivo que eso no se daría porque hay intereses que no concuerdan.

"No, nenes, la alianza entre los lavaplatos y las chicas fuego no se pudo. Bebés, porque eso significa que si yo no voto o mis amigas no votamos en ninguna nominación por los lavaplatos para que ellos no voten por nosotras, significaría nominar a otras personas que queremos", argumentó Yina Calderón.