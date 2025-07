Ángela Aguilar es, sin duda, una de las artistas mexicanas que más ha dado de qué hablar en los últimos años.

Artículos relacionados La Segura Baladán rompe el silencio tras afirmación de La Segura sobre su paternidad

Su presencia en el panorama musical no pasa desapercibida y cada paso que da genera conversación en redes sociales, ya sea por su estilo, los dramas que la rodean o las decisiones que toma en su carrera.

En esta ocasión, la cantante sorprendió a sus seguidores con una colaboración muy especial: el estreno del video musical de “No quiero hablar” junto al reconocido artista Marc Anthony.

A través de su cuenta de Instagram, Ángela le dedicó unas emotivas palabras al cantante neoyorquino:

Maestro, qué honor tenerte en este disco, qué dicha poder aprender de ti, compartió la cantante mexicana.

¿Cuándo se estrenó el video musical “No quiero hablar” de Marc Anthony y Ángela Aguilar?

El video fue lanzado el 9 de julio y hace parte del cuarto álbum de estudio de Ángela Aguilar, titulado “Nadie se va como llegó”, el cual se estrenó el pasado 22 de mayo.

Ángela Aguilar protagoniza video musical junto a Marc Anthony (Foto AFP / Michael Tran)

Este trabajo discográfico representa una nueva etapa para la cantante, tanto en lo personal como en lo artístico, y ha sido descrito por ella misma como un proyecto íntimo, lleno de emociones y aprendizajes.

"Nació de la perfección, nació de mi verdad y de mi aprendizaje. De los silencios que duelen, de los comienzos que no avisan y de las cicatrices que también saben cantar," compartió Ángela en Instagram

¿De qué trata el video musical "No quiero hablar"?

Dirigido por Marianela Knaus y Migue Vázquez, el video musical de “No quiero hablar” se presenta como una especie de cortometraje cargado de nostalgia.

En él, vemos a los dos cantantes dentro de una sala de cine, observando una película que retrata a una pareja bailando, mientras enfocan a personajes que, sin decir palabra, transmiten distintas emociones: una chica que mira con añoranza, una pareja que está enamorada, un joven que no puede contener las lágrimas y una mujer de servicio que pausa su trabajo y simplemente observa en silencio.

Artículos relacionados La Segura La Segura sorprende al hacer revelación: "Baladán no es el papá de mi hijo"

Al terminar la proyección, Ángela y Marc se cruzan al salir del cine. Aunque sus miradas se encuentran por un instante, la escena termina con un gesto de distancia y la decisión de seguir caminos separados.

¿Qué significa la letra de “No quiero hablar”?

La letra de “No quiero hablar” es un viaje emocional que retrata la despedida de una relación desde una mirada madura, resignada y humana. No hay reproches, ni rencor. Solo aceptación.

Frases como “No quiero hablar, si ya todo lo dijimos” y “Me voy no porque quiero, me voy porque te quiero”revelan el conflicto interno de quien se aleja no por falta de amor, sino por amor mismo. Es un adiós sin escándalo, sin drama, pero con un dolor silencioso.

El tema, con su letra sencilla pero cargada de simbolismo, conecta fácilmente con quienes han vivido una ruptura difícil, pero necesaria.

Artículos relacionados Becky G Becky G es comparada con Ángela Aguilar tras un comentario que hizo en redes

¿Cuándo comienza la gira musical de Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar presentó oficialmente su nueva gira “Libre Corazón 2025”, un recorrido musical que va más allá de los escenarios. Según explicó la cantante, este tour nace del deseo de reconectar con lo que realmente la inspira: su música, el mariachi y todo lo que ha formado su identidad.

Ángela Aguilar confirma gira por Estados Unidos (Foto AFP / Romain Maurice)

La gira será una extensión de las presentaciones que ofrecerá junto a su familia en el reconocido Hollywood Bowl los días 15 y 16 de agosto. Después de esa experiencia, continuará con una serie de conciertos que arrancarán el 24 de octubre en Newark, Nueva Jersey, en el Ritz Theatre, y que finalizarán el 13 de diciembre en Las Vegas, en The Pearl.

Pero esta gira también tiene un componente social. Como artista méxico-americana, la cantante decidió que parte de las ganancias de estas 17 fechas será destinada a apoyar a comunidades migrantes en Estados Unidos que enfrentan situaciones difíciles.