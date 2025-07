Yina Calderón se pronunció sobre su polémico video en el balcón

La empresaria Yina Calderón reveló que se arrepentía de haber orquestado su polémico video en el balcón con su exnovio hace algunos años.

La creadora de contenido realizó una grabación estando con su exnovio para cambiar el foco de la controversia que estaba protagonizando en su momento con la empresaria Manuela Gómez luego de que ambas fueran amigas y terminaran disgustadas al tener diferencias económicas por unas barbies.

La joven montó todo ese video para que los internautas dejaran de lanzarle comentarios negativos al respecto y se centraran en el video con su pareja, el cual les grabó un amigo desde el edifico del frente.

En entrevista para el Show de Rebeca, la influenciadora confesó que se arrepiente de haber hecho dicho video.

"En ese momento yo no era como ahora que lo controlo y que soy muy fuerte. Me afectó, entonces yo dije hagámoslo, todo fue hecho, todo eso fue inventado, no estábamos haciendo nada, todo fue show para tapar el escándalo de Manuela", dijo.