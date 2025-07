Juliana Calderón y Juan José, hijo de Melissa Gate, continúan siendo tema de conversación en las redes sociales tras la polémica que ambos protagonizaron recientemente. A esto se suma la reacción de Yina, quien le habría dado la espalda a su hermana, según opinión de internautas.

Vale la pena recordar que todo inició porque Juan José, el hijo de Melissa Gate, manifestó en un en vivo en TikTok que Juliana Calderón le había pedido su número de WhatsApp, pero que él se había negado a dárselo. Además de insinuar que las intensiones de la menor de las Calderón era tener un encuentro más privado con él.

A raíz de esto, Juliana Calderón se pronunció por medio de sus redes sociales para desmentir las palabras de Juan José, asegurando que al joven solo lo había visto una vez en su vida tras coincidir en una entrevista en Buen día, Colombia del Canal RCN.

Sin embargo, lo que más causó revuelo fueron las palabras que usó para referirse a él, en donde además de manifestar que su presentación personal era la de un “méndigo” también insinuó que tenía un problema mental.

A raíz de esto, internautas comenzaron a etiquetas a Melissa Gate en las publicaciones que se viralizaron en redes sociales con el fin de hacerle entender que su amistad con Yina Calderón no era buena.

Al ver esto, Yina decidió salir a manifestar su punto de vista frente a lo que estaba sucediendo con su hermana menor, pero sus palabras no fueron bien tomadas en redes sociales ya que muchos aseguraron que le estaba dando la espalda a su propia hermana por quedar bien con Melissa Gate.

Según comentó Yina “ellos dos o por lo menos mi hermana ya es una persona mayor, independiente, una persona que hace contenido hace tiempo, de un carácter fuerte y yo no me puedo meter en sus decisiones, ni en lo que diga”.

Yina aseguró que una vez vio todo el revuelo que sus palabras habían ocasionado se comunicó con su hermana para pedirle que eliminara los audiovisuales ya que no estaba de acuerdo con los términos utilizados para referirse a Juan José.

Finalmente, Yina aseguró que su amistad con Melissa Gate estaba bien y que la polémica de su hermana no había afectado en nada esta relación.

“Mi relación con Melissa está estable, me parece una pelada inteligente para todo. Yo no tengo ningún problema con ellos. A mí no me achanten problemas que no son míos”