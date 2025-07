Un comentario sobre Karina García por parte de Marlon Solórzano provocó una inesperada reacción de Yina Calderón, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia. El modelo realizó una afirmación que causó indignación en la polémica influenciadora.

Artículos relacionados La Segura La Segura sorprende al hacer revelación: "Baladán no es el papá de mi hijo"

¿Cuál fue el comentario de Marlon Solórzano sobre Karina García que indignó a Yina Calderón?

Durante un reciente en vivo en redes sociales, Yina Calderón tuvo como invitados a Marlon Solórzano y su nueva novia, Yana Karpova. En la conversación hablaron no solo sobre su relación, sino también sobre el romance que el modelo tuvo con Karina García en La casa de los famosos Colombia.

Yina aprovechó para preguntarle a Marlon si tenía conocimiento de lo que supuestamente Karina hacía fuera del reality, en referencia a los rumores de que prestaba servicios exclusivos para hombres.

El comentario de Marlon sobre Karina que desató la furia de Yina. (Foto Canal RCN).

Ante esta pregunta, el modelo respondió que no sabía nada de Karina hasta que entró al programa, algo que Yina no creyó del todo.

“Yo no sabía mucho de Karina y sí, ella es muy linda físicamente, me gustó, tuvimos rollo, pero cuando salí no me gustaban otras cosas de ella. Yo no sabía nada, se lo juro por Dios. Para mí Karina era una completa desconocida”.

Artículos relacionados Maleja Restrepo Maleja Restrepo anunció la llegada de un bebé a su familia: “¡otra niña!”

Molesta por la respuesta, Yina Calderón cuestionó su versión y aseguró que estaba tratando de quedar bien:

“¿Usted cómo no va a saber? Si usted es modelo desde hace años. No le creo tanto, Marlon. Así son los hombres, él se lava las manos y dice que no sabía”.

Marlon Solórzano reveló si tuvo algo con Karina García en La casa de los famosos Colombia

Durante una transmisión en vivo, Yina Calderón quiso que Marlon Solórzano respondiera directamente si había tenido algún tipo de acercamiento comprometedor con Karina García dentro del reality.

Yina Calderón reaccionó en vivo al comentario inesperado de Marlon sobre Karina. (Foto Canal RCN).

Aunque él no dio una respuesta clara, dejó entrever que sí hubo algo al decir: “Lo que se ve, no se pregunta. Y la verdad, un caballero no tiene memoria”.

Sin embargo, su respuesta no convenció del todo a Yina, quien expresó su incomodidad por la evasiva.