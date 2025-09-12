Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yana Karpova desata especulaciones sobre su situación amorosa: "para mi futuro novio latino"

Yana Karpova sorprende con un mensaje desde el gimnasio que mezcla disciplina y guiños a su futura vida sentimental.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yana Karpova desata rumores entre sus seguidores.
Yana Karpova afirma que quiere un novio latino. (Foto de Yana Karpova Canal RCN) (Foto del hombre Freepik)

La creadora de contenido Yana Karpova, recordada por su participación en La casa de los famosos Colombia, causó revuelo entre sus seguidores por el mensaje que le mandó a su futuro novio.

Yana Karpova fue pareja del cantante Criss Valencia.
Yana Karpova fue pareja del cantante Criss Valencia con quien compartió en su paso por La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Karpova sorprendió con una historia publicada en Instagram. Desde un gimnasio, se le observa después de entrenar y acompañando la fotografía con un mensaje que generó especulaciones.

¿Qué mensaje le dejó Yana Karpova a su futura pareja sentimental?

En el texto aseguró que se prepara físicamente para que su próxima pareja esté feliz y contento con lo que ve y tiene al lado.

“Entrenando juiciosa para que mi futuro novio latino coma rico”, escribió Yana Karpova en su publicación.

¿Con quiénes ha salido Yana Karpova en su carrera digital en Colombia?

En su recorrido público, la joven rusa ha estado vinculada sentimentalmente con Criss Valencia, con quien compartió momentos que se hicieron visibles en La casa de los famosos Colombia y en plataformas digitales.

Más adelante, su nombre se relacionó con Marlon Solórzano, otro exparticipante del reality, con quien estuvo en una relación sentimental que ninguno de los dos confirmó públicamente.

La publicación refleja no solo su compromiso con el entrenamiento físico, sino también su interés por los hombres colombianos.

La relación entre Yana Karpova y Criss Valencia con el paso del tiempo se fue debilitando. Según sus palabras, las diferencias personales y los proyectos individuales hicieron que cada uno tomara caminos distintos.

Aunque nunca hubo un comunicado oficial sobre la ruptura, los seguidores notaron el distanciamiento en redes sociales y la ausencia de interacciones públicas entre ambos.

Esa separación marcó un punto de inflexión en la vida sentimental de Karpova, quien desde entonces ha preferido mantener mayor discreción sobre sus vínculos afectivos.

La experiencia con Valencia dejó en evidencia la intensidad con la que la creadora de contenido vive sus relaciones, pero también la capacidad de reinventarse y seguir adelante.

Hoy, Yana Karpova se muestra enfocada en su bienestar personal y en fortalecer su presencia digital, compartiendo con sus seguidores mensajes que combinan disciplina y humor.

Su reciente publicación confirma que, más allá de las experiencias sentimentales pasadas, la creadora de contenido sigue apostando por el amor y por encontrar a un latino que la haga feliz.

Yana Karpova fue capatada varias veces con Marlon Solórzano.
Yana Karpova fue capatada varias veces con Marlon Solórzano, aunque ninguno de los dos confirmó su romance. (Foto Canal RCN)
