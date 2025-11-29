Westcol sorprendió al mostrar que parte de su barba no es natural: "todo fue un engaño"

Westcol dejó ver que parte de su barba es resultado de un procedimiento estético temporal que se ha vuelto cada vez más común entre los hombres que buscan un look más definido.

Artículos relacionados Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi presumió el lujoso regalo que aún conserva de su ex: "de resto nada"

¿Qué mostró Westcol en sus historias y por qué causó tanto revuelo?

El streamer se observa cómo un barbero trabaja su barba utilizando una máquina que pulveriza pigmento oscuro, este proceso, conocido como maquillaje masculino con aerógrafo, permite corregir zonas con menor crecimiento.

La grabación llamó la atención porque pocos sabían que el streamer recurría a este tipo de técnicas, más allá de la estética, el momento abrió una conversación sobre las prácticas de belleza masculinas y cómo estas se han transformado con el tiempo.

Artículos relacionados Nanis Ochoa Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética

¿Por qué algunos seguidores de Westcol compararon este procedimiento con el maquillaje femenino?

Luego de la publicación, varias personas comentaron que, así como algunas mujeres son criticadas por usar maquillaje para resaltar o modificar rasgos, muchos hombres también acuden a herramientas similares.

Westcol dejó al descubierto cómo consigue una barba más definida. Foto Freepik

Westcol mostró que el cuidado personal y los trucos estéticos no son exclusivos de un género, pero el debate surgió especialmente porque el aerógrafo permite alterar visualmente la densidad del vello facial, lo cual algunos consideran un “engaño”, mientras que otros lo ven simplemente como una estrategia de imagen, tan válida como cualquier otra.

Artículos relacionados Johanna Fadul Famosa actriz colombiana se pronunció tras la pérdida de sus bebés: “Hicimos lo posible”

¿Qué tanto se usa el aerógrafo en la barbería para estilos como el de Westcol?

El maquillaje con aerógrafo es una herramienta que se emplea para definir la línea del cabello, disimular entradas, cubrir zonas con menor densidad e incluso destacar diseños en el cuero cabelludo.

La técnica es rápida, no duele y ofrece resultados inmediatos, por lo que muchos hombres la prefieren cuando desean un acabado pulido para sesiones fotográficas, grabaciones o eventos especiales.

Westcol mostró el truco detrás de su barba y encendió el debate sobre la estética masculina. l/AFP: Tommaso Boddi

La publicación de Westcol simplemente dejó al descubierto una práctica que ya forma parte del día a día en muchas barberías modernas y más que una polémica, muchos seguidores lo tomaron como una muestra de autenticidad por compartir sin filtros uno de sus trucos de apariencia.