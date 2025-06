Yina Calderón y WestCol se han apoderado de las tendencias en las últimas horas luego que se viralizara una foto que ambos subieron a sus historias en redes sociales, lo cual provocó un 'shippeo' entre sus fanáticos.

En redes sociales muchos empezaron a hablar de un posible 'romance' que estaba surgiendo entre el streamer WestCol y la influenciadora Yina Calderón tras esta foto en el mismo lugar.

Como era de esperarse, el streamer paisa no se quedó callado y decidió salir a dar su opinión sobre ese 'shippeo' que empezaba a tomar fuerza y también el tema de la foto que supuestamente ambos subieron al estar juntos.

WestCol aseguró que meses atrás nunca se hubiese imaginado que llegara a surgir un 'shippeo' entre Yina Calderón y él, asegurando que hubiese sido su peor 'pesadilla', pero ahora era una realidad.

El streamer aseguró que no tenía nada en contra de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y que sus diferencias eran parte del pasado, sin embargo, confesó que no le gustaba y tampoco se veía en una relación con ella.

Yo no tengo nada contra Yina, ella no es mi enemiga, pero no es mi gusto.