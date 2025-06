Aunque La casa de los famosos Colombia llegó a su final semanas atrás, algunos de sus exparticipantes siguen dando de qué hablar en redes sociales por diferentes aspectos. Muestra de ello son Lady Tabares y La Toxi Costeña.

La Toxi Costeña se ha visto envuelta en una polémica recientemente luego que salieran a la luz unas declaraciones suyas en medio de una entrevista en donde respondió cuál participante le parecía el más 'doble cara'.

La cantante tras asegurar que habían varios de sus excompañeros que consideraba 'doble cara', puntualizó en la actriz Lady Tabares.

La Toxi Costeña aseguró que le impresionó el cambió que tuvo Lady tras salir del reality y decir en una entrevista que prefería que ganara Altafulla que ella, cuando en la competencia al parecer le decía que quería verla como ganadora.

Me sorprendió Lady. Lady me decía ‘me gustaría que te lo ganaras’, todo el tiempo bien conmigo, yo nunca peleé con Lady".

Estas declaraciones de La Toxi Costeña en el pódcast 'Trapitos al Sol' llegaron hasta Lady Tabares quien no dudó en responderle a través de redes sociales.

Lady Tabares compartió un video a través de sus redes sociales en el que habló sobre las declaraciones de La Toxi Costeña en su contra.

La recordada 'Vendedora de rosas' aseguró que le habían estado enviando el clip en el que la cantante la llamaba 'doble cara' y que esto la había sorprendido.

Me han mandado mucho el pedazo en el que La Toxi me trata de doble cara. Es el concepto y la visión de ella y es respetable.

Lady aseguró que ella siempre fue sincera con La Toxi Costeña y le recriminaba sus faltas de respeto y forma de expresarse, sin embargo, aprendió a aceptarla. No obstante, dejó claro que no le preocupa lo que La Toxi piensa de ella.

Si La Toxi piensa eso porque en Buen día dije que no iba con la groseria, es su concepto y manera de pensar que igual voy a respetar, no me preocupa en lo absoluto.