La empresaria Yina Calderón divirtió a miles de sus fanáticos luego de continuar con su broma hacia el streaming Westcol luego de rumores de un posible romance entre ambos.

Miles de internautas desataron especulaciones de una posible relación entre Westcol y Yina Calderón, donde ambos reaccionaron al respecto.

El paisa desmintió dichos rumores y aclaró que él nunca tendría una relación sentimental con la empresaria, indicando que su único vínculo es laboral luego de que ella aceptara la invitación a su evento de 'Stream Fighters', en el que varios influencers se enfrentarán en un ring de boxeo.

Por su parte, Yina Calderón aprovechó para tomar la situación con humor siguiendo la corriente y haciendo bromas de ello.

La joven realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde se mostró bailando y cantando la canción "Papasito", la cual decidió dedicarle al influenciar y ofrecer algunas palabras sarcásticamente.

"Para ti, en la distancia. Qué viva el amor, qué viva yiwest. Papacito, mi cachetoncito. No me traten mal a mi cachetoncito, déjenmelo. No te preocupes, yo te entiendo, yo sé que nuestro amor tiene que seguir oculto", expresó.