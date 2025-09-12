Valentino Lázaro se quebró en llanto tras polémica con Dímelo King, ¿por qué Karola está en medio?

Uno de los creadores de contenido digital más destacados del país es Valentino Lázaro, quien se ha destacado por su polémica personalidad y demostrar su gran habilidad en el campo artístico al ser un reconocido bailarín desde hace varios años.

Además, Valentino no solo se ha convertido en tendencia por ser uno de los panelistas del programa de ‘Tamo en vivo’ de Dímelo King, sino que también por aparecer llorando en un video que salió a la luz mediante las diferentes plataformas digitales por una polémica con Dímelo King el posible regreso de Karola Alcendra en el programa tras una encuesta compartida en redes sociales.

¿Cuál fue la razón por la que Valentino Lázaro apareció llorando?

Es clave mencionar que Valentino no solo se ha destacado por ser un distinguido influenciador, sino que también por abrir su corazón con sus seguidores mediante varios videos compartidos en sus redes sociales.

¿Cuál es la razón por la que Valentino Lázaro lloró? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, el influenciador compartió a través de un video en sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en el que se quebró en llanto por esta razón, expresando las siguientes palabras:

“Cuando algo en tu pecho te dice que no te quieren como mereces, créelo. Te lo van a negar, te van a decir que todo está bien. Pero, tu intuición no miente. Ese nudo en la garganta, ese vacío, esa corazonada: es la verdad hablándote antes que ellos”, expresó Valentino.

En el video se refleja que el creador de contenido digital no solo está atravesando por un difícil momento a nivel emocional, sino que también, tuvo la oportunidad de expresar lo que siente sin temor alguno tras una diferencia que tuvo con Dímelo King, creador de ‘Tamo en vivo’.

¿Cuál es la razón por la que Valentino atraviesa por un difícil momento? | Foto: Canal RCN

¿Por qué razón Valentino Lázaro ha estado en medio de una “polémica” con Dímelo King?

Es clave mencionar que Valentino ha estado atravesando por un complicado momento tras una polémica que tuvo con Dímelo King acerca de si continuará siendo uno de los panelistas de ‘Tamo en vivo’ por una encuesta por el posible regreso de Karola Alcendra.

Sin embargo, demostró su enojo acerca de su compromiso con el programa digital y, de igual modo, todo lo que ha logrado en redes sociales.

Por esta razón, Valentino filtró una conversación con Dímelo King, quien le dijo que regresara al programa por la reciente polémica:



“Regresa hoy Valentino y hablemos. La verdad, fue un malentendido. No fui yo y acá te lo voy a demostrar. Sabes que somos tu familia y tú haces parte de la nuestra. Ojalá sea un sí”, expresó Dímelo King.

¿Qué dijo Valentino Lázaro tras lo ocurrido con el programa ‘Tamo en vivo’?

Por el momento, Valentino no ha confirmado si continuará o no en el programa digital de ‘Tamo en vivo’, sin embargo, también se pronunció en sus redes sociales acerca de todas las emociones que ha tenido encontradas en los últimos días:

