¿Valentino Lázaro retiró su apoyo a Karina García en La mansión de Luinny?

En los últimos días, los seguidores del reality dominicano donde participan figuras como Karina García y Yina Calderón han encendido las redes sociales con debates y malentendidos.

Todo comenzó cuando Valentino Lázaro y Yaya realizaron una transmisión en vivo en la que hablaron abiertamente sobre lo que opinan del formato del programa, y durante la conversación, ambos expresaron que el reality no es de su gusto, señalando que la dinámica y el tipo de contenido que se genera dentro de la llamada mansión de Luinny no conectan con sus preferencias.

¿Qué desató la controversia sobre el apoyo de Valentino a Karina García en la mansión de Luinny?

Sus comentarios, aunque fueron planteados desde una opinión personal, fueron rápidamente sacados de contexto por algunos seguidores, en especial, los de Karina García que interpretaron las palabras de Valentino como una crítica directa hacia su participación, comentarios que pusieron en duda la relación de amistad entre ellos.

¿Qué dijo Valentino sobre Karina García y su participación en el reality?

Valentino Lázaro no tardó en responder a través de sus redes sociales, y fue enfático al aclarar que sus declaraciones no estaban dirigidas a su amiga Karina, sino a la producción y al formato general del programa.

Explicó que su apoyo hacia Karina sigue intacto y que siente admiración por el trabajo y la energía que ella ha demostrado dentro del reality, e incluso destacó que, junto a Yina Calderón, Karina es una de las participantes que más contenido genera y que mantiene la atención del público con su autenticidad.

Valentino Lázaro durante la transmisión en vivo que generó el debate sobre el reality dominicano de Luinny.(Foto: Canal RCN)

Valentino también subrayó que es natural que no todos compartan los mismos gustos televisivos, pero que eso no implica que haya dejado de respaldar a su amiga. Su mensaje fue una invitación a los seguidores para no tergiversar sus palabras ni crear conflictos donde no los hay.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Karina García y Valentino Lázaro después de la aclaración?

Luego de que Valentino publicara su mensaje aclaratorio, las redes comenzaron a calmarse poco a poco, muchos de sus seguidores entendieron la diferencia entre no disfrutar del formato del programa y dejar de apoyar a una persona que participa en él.

Valentino Lázaro rompió el silencio tras los rumores que lo vinculan en un supuesto conflicto con Karina García.(Fotos Canal RCN)

Otros, en cambio, insistieron en que los comentarios iniciales fueron poco oportunos, considerando la gran exposición mediática que tienen tanto él como Karina, y pese a la controversia, la amistad entre ambos parece mantenerse firme.

Karina no ha respondido de forma negativa y continúa enfocada en su participación, mientras Valentino y Yaya siguen compartiendo contenido en sus plataformas personales, y aunque sus palabras pueden interpretarse de muchas formas, también que la comunicación directa sigue siendo la mejor herramienta para aclarar malentendidos.