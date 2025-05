La Toxi Costeña y Andrea Valdiri se han apoderado de las tendencias en los últimos días luego de su reencuentro en La casa de los famosos Colombia en donde quedó en evidencia sus diferencias.

Aunque mucho se está hablando en redes de la 'enemistad' entre Andrea Valdiri y La Toxi Costeña tras su encuentro en La casa de los famosos Colombia, no siempre fue así, y esto quedó demostrado en una entrevista.

La Toxi Costeña estuvo como invitada en noviembre de 2021 en un pódcast que hacía la creadora de contenido Andrea Valdiri.

En esta entrevista Andrea Valdiri y La Toxi Costeña analizaban los diferentes tipos de personalidades de las mujeres de manera jocosa.

En ese pódcast, ambas expresaban lo que les gustaba y lo que no de una mujer con base en sus experiencias de vida.

En la entrevista Andrea Valdiri le confesaba a La Toxi Costeña que era fanática de ella porque era una mujer que hablaba de manera directa y sin rodeos.

Yo cuando vi que esta mujer me escribió en Instagram me puse nerviosa, soy seguidora tuya porque me encanta como eres.