Ángela Aguilar ha sorprendido recientemente al revelar que perdió 10 kilos en tan solo un mes y las razones estarían relacionadas con su primer año de matrimonio con Christian Nodal.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Así reaccionó Melissa Gate a la visita de Andrea Valdiri a La casa de los famosos Colombia

¿Por qué Ángela Aguilar perdió 10 kilos en un mes?

En una entrevista con Pati Chapoy para el programa 'Ventaneando', Ángela Aguilar confesó que su pérdida de peso no fue resultado de una dieta o régimen alimenticio, sino de factores emocionales. La cantante explicó que el estrés y la ansiedad fueron los principales responsables de este cambio físico.

Ángela Aguilar y Christian Nodal derritieron a sus fans con derroche de amor. (AFP: Alberto E. Rodriguez)

Este periodo coincidió con su primer año de matrimonio con Christian Nodal, una etapa que describió como llena de "miedos, ilusiones y golpes de realidad".

¿Cómo ha manejado Ángela las críticas y la presión mediática?

Ángela Aguilar ha estado en el centro de la atención pública, lo que ha generado diversas opiniones sobre su apariencia y vida personal. Sin embargo, la cantante ha aprendido a manejar las críticas, en parte gracias a los consejos de su padre, Pepe Aguilar.

Artículos relacionados Salud ¿Cuáles son los riesgos de la rinoplastia? La operación que se hizo Cris Valencia

"Mi papá siempre me dijo que no leyera los comentarios buenos ni malos porque me iba a creer los dos. El saber quién soy, vale mucho más que lo que dicen personas que creen saberlo", compartió Ángela.

A pesar de los desafíos, Ángela Aguilar destaca el apoyo incondicional de su familia como un pilar fundamental en su vida. La cantante enfatiza que, en medio de la presión y las críticas, su familia ha sido su refugio y fuente de fortaleza.

"Entre tanto ruido, lo más bonito que yo he tenido es la familia, sostenerme en la gente que me levanta y me hace más grande", expresó Ángela.

¿Cómo ha sido su primer año de matrimonio con Christian Nodal?

Ángela Aguilar y Christian Nodal han compartido su vida como pareja durante un año, una etapa que la cantante describe como llena de altibajos. Aunque han enfrentado momentos difíciles, Ángela reconoce que su relación ha sido una fuente de felicidad y aprendizaje.

"Han sido meses bonitos y crueles", admitió la artista, reflejando la complejidad de su vida personal y profesional.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate y Karina García discuten en La casa de los famosos Colombia ¡Así reaccionó Altafulla!

¿Cuál es la perspectiva de Ángela sobre su salud mental y bienestar?

Ángela Aguilar ha sido abierta sobre los desafíos que ha enfrentado en términos de salud mental, incluyendo el estrés y la ansiedad. La cantante reconoce la importancia de cuidar su bienestar emocional y ha encontrado en su familia y en su pareja un apoyo esencial para superar estos momentos difíciles.

Ángela Aguilar deslumbra con su renovado estilo | Foto AFP/ Alison Buck

La revelación de Ángela Aguilar sobre su pérdida de peso y los factores emocionales detrás de ella ha generado una conversación importante sobre la salud mental en las redes sociales y todo tipo de reacciones en los internautas.