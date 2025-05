La Jesuu y Altafulla disfrutaron de un dulce beneficio tras ganar una exigente prueba de fuerza en La casa de los famosos Colombia. Como premio, ambos compartieron un momento especial con malteadas, dulces y varios antojos, aprovechando la ocasión para conversar a fondo sobre sus experiencias, amistades y desconfianzas dentro del reality.

Durante la charla, La Jesuu abrió su corazón con Altafulla sobre su pasado, sus inicios en redes sociales y su creciente fama. En ese contexto, surgió el nombre de Yina Calderón, una figura con la que asegura no tener una relación de confianza.

“No me gusta la gente que cuando tiene poder abusa, diciendo: esto es así, así y así porque yo lo digo. Detesto a la gente así. Porque yo he tenido momentos buenos y no me he sentido con la autoridad de calificar absolutamente a nadie, y personas como Yina llegaron a mi vida y lo hicieron”, afirmó La Jesuu.