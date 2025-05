Altafulla ya hace parte del Top 6 de La casa de los famosos Colombia. El cantante aseguró su lugar tras ganar la prueba de salvación y sigue firme rumbo a la final de esta segunda temporada. Durante su estancia en el reality, ha hablado con frecuencia de su familia, especialmente de su madre, doña Rose, quien se ha convertido en una figura querida por el público.

El creador de contenido barranquillero JeiminsonTV visitó a la familia del cantante para conocer su hogar y obtener sus impresiones sobre la relación entre Altafulla y Karina García, la cual nació en el programa.

Durante el recorrido, doña Rose fue clara al decir que no se entromete en las decisiones amorosas de su hijo y que todo lo deja en manos de Dios. Sobre Karina expresó:

“¡Lo que Dios quiera y lo que ellos quieran! Yo no me voy a meter en sus decisiones. Es una niña que tampoco es grosera, es respetuosa con todo el mundo, como Andrés, que no se mete con nadie…”.