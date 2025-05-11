Raúl Ocampo revivió el momento más doloroso junto a Alejandra Villafañe

La historia de Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe, se ha convertido sin duda, en un símbolo del amor incondicional y la representación de lo que significa en "las buenas y en las malas".

Como una muestra de esta frase, recientemente el actor abrió su corazón en una sentida entrevista en la que contó detalles de cómo fue transitar junto a la actriz la compleja enfermedad que batalló durante cinco meses.

¿Qué reveló Raúl Ocampo sobre su relación con Alejandra Villafañe?

En medio del podcast 'Los hombres sí lloran' de Juan Pablo Raba, Ocampo contó detalles de cómo vivieron juntos el momento en el que Villafañe tuvo que cortar por completo su cabello, un episodio que quedó registrado en un video que ellos compartieron en redes sociales.

Previo a hacer su relato, el intérprete dio a conocer cuál fue esa frase que por mucho tiempo los acompañó y que llegó a sus vidas gracias a una serie, el 'quiero que sepas que, nos acompañó mucho tiempo y en muchas partes de la historia'", señaló.

Esto dijo Raúl Ocampo sobre su relación con Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la dura confesión que hizo Raúl Ocampo sobre lo que vivió junto a Alejandra Villafañe durante su enfermedad?

Dicho esto, confesó que aquel día de "la rapada" había un espejo grande en el que su amigo, que fue el que los grabó, escribía cosas, sin embargo, en un momento le pidió a ella que también escribiera. Ante su petición, Alejandra le dijo que le leyera la mente e inició poniendo un Q, situación que llevó a que Raúl bromeara diciendo lo siguiente.

Raúl Ocampo recordó conmovedora frase de Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

"Ale me la estás poniendo tan difícil, o sea de verdad quieres que escribamos queso en un espejo", dijo entre risas. Más tarde, juntos escribieron "quiero que sepas que", no obstante cuando él escribió esa última "e" de la frase, la actriz agregó unos puntos suspensivos que generaron intriga en Raúl, quien le preguntó el por qué.

"Porque no sabemos, pero hoy quiero que sepas que te amo y que te agradezco mucho estar acá", fueron las palabras con las que la joven le respondió.

Hoy en día, el actual participante de la décima temporada de MasterChef Celebrity, es el testimonio de cómo pese a la ausencia física, todos los días honra con su vida la memoria de quien fue su gran amor.