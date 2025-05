La influenciadora Ornella Sierra se sometió a una nueva intervención para mejorar su apariencia física tras una inseguridad que venía teniendo desde hace algún tiempo.

La creadora de contenido reveló a sus miles de fanáticos que decidió realizarse una reducción de busto luego de que por sus nuevos hábitos saludables lograra bajar y tener sus curvas soñadas, pero esta parte de su cuerpo siguiera teniendo un volumen bastante grande.

"Para mí comprar ropa, medirme era un dolor de cabeza (...) imagínense tener que lidiar con la ropa que no me queda, sintiendo incómoda y tener que lidiar con la gente que me critica (...) aunque me amo tal como soy yo hago algo para sentirme más cómoda conmigo misma y tomé la decisión de quitarme mis implantes grandes y hacerme unan reducción y ponerme unos más pequeños", contó.