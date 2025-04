El pasado martes 1 de abril los famosos asistieron a una nueva función del cine en el que el terror fue el protagonista. Y es que, en esta segunda función de esta temporada, varios participantes quedaron en evidencia, entre ellos Norma Nivia y Mateo Varela, quienes no solo se refirieron despectivamente de Karina García, sino que la actriz también se burló del cuerpo de Yina Calderón. A raíz de esto, la actriz no pudo evitar llorar al sentirse mal por lo sucedido.

Artículos relacionados Melissa Gate Yina Calderón le hizo un regalo a Melissa Gate en La casa de los famosos y así reaccionó

¿Qué dijo Norma Nivia sobre el cuerpo de Yina Calderón en La casa de los famosos?

Durante el cine quedó en evidencia como en una conversación con Melissa Gate, la actriz Norma Nivia le sugirió a la influenciadora que para su imitación de Yina Calderón usara unas esponjas que simularan su “c*lo caído”. La actriz se defendió al asegurar que había sugerido esto para hacer sentir mejor a Gate, quien se sentía mal por tener que realizar esta actividad de imitación justo con la persona que menos se llevaba bien de La casa de los famosos Colombia.

Norma Nivia terminó en lágrimas tras la polémica con Yina Calderón. (Foto Canal RCN).

Sin duda alguna sus palabras generaron todo tipo de reacciones en el reality, especialmente en Yina Calderón quien estuvo directamente implicada con las criticas de la mujer. Y es que Calderón no dudó en advertirle que de ahora en adelante se iba a encargar de hacerle “la vida imposible”, por “bruja”.

Artículos relacionados Epa Colombia Así reaccionó 'El Negro' Salas al saber que Epa Colombia está en la cárcel | VIDEO

Norma Nivia lloró tras advertencia de Yina Calderón en La casa de los famosos

Luego de varias horas de los sucedido, Norma Nivia le confesó a Mateo Varela que se sentía asustada tras la función del cine, pues no entendía a que hacía referencia Yina Calderón con sus palabras. "Me da susto y todo, yo quedé con susto. No te lo voy a negar, porque no entiende la amenaza (de Yina Calderón) qué pueda significar”, comentó.

Además, aseguró que se sentía muy mal por las palabras que había utilizado para referirse al cuerpo de Yina Calderón.

“Me siento mal, cómo no sentirse mal cuando uno hace un chiste tan pendejo, nada qué ver. Yo voy a aprender de eso, qué forma tan pendeja de querer hacer reír a alguien; burlándose del cuerpo de alguien más.

Incluso la actriz mencionó que tras todo este problema había aprendido la lección. "Bueno, ya qué. No queda más que aprender, dejar ir, soltar, avanzar. Obviamente lección aprendida”.