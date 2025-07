Melissa Gate reveló lo que le pasó con unas fotos: "Me estaban extorsionando"

Melissa Gate reveló en un pódcast el problema que tuvo tras salir de La casa de los famosos Colombia luego de darse cuenta que le habían desbloqueado su celular y al parecer le sacaron información y fotografías.

Melissa Gate contó que tras salir del reality se dio cuenta que le habían usado su celular sin permiso, ya que antes de ingresar a la competencia había dejado claro que no podían hacerlo bajo ninguna circunstancia.

Lo más grave es que, según contó la influenciadora, no solo usaron su dispositivo sin permiso, sino que también extrajeron información y, al parecer, algunas fotos privadas.

Tanto así que ella se dio cuenta de esto cuando empezaron a escribirle para pedirle dinero y tratar de extorsionarla por una foto que ella tenía en su celular.

Una de mis fotos intím*s la tenía una persona que no debía por qué tenerla, me estaba extorsionando con las propias fotos mías que yo tenía en mi celular.

La creadora de contenido antioqueña en su conversación con Cami Pulgarín sobre su experiencia en La casa de los famosos Colombia.

Melissa asegura que tenía muchas cosas por agradecer al reality del Canal RCN como el hecho de haberse vuelto a acercar a su hijo Juan José, quien vive en Estados Unidos.

Frente a si se arrepiente de algo de lo que hizo o dijo dentro del reality, la influenciadora comentó que no cambiaría nada de lo que hizo porque ella siempre actuó desde su esencia y lo que sentía en el momento.

No me arrepiento de nada, si te dije algo que te lastimó o te incomodó cambia para no volverlo a hacer.

Melissa asegura que las personas que no vieron el 24/7 no entendió su manera de comportarse y reaccionar.

La gente no vio que yo siempre tengo razones para comportarme como lo hacía, porque yo no exploto porque sí.

Melissa Gate en su conversación con el influenciador también habló sobre el tema de los contratos tras su paso por el reality del Canal RCN.

La influenciadora contestó al rumor sobre si perdió o no contratos por su personalidad y forma de ser.

Obvio me han cancelado contratos, he perdido amores, amistades porque cuesta ser honesto en este país y en el mundo, pero como a mí no me importa nada.