Melissa Gate rompió el silencio sobre su problema con Mariana Zapata: "No puedo cobrar"

Melissa Gate reveló varios detalles de su paso por La casa de los famosos Colombia y de todas las polémicas que ha enfrentado tras el reality como con Mariana Zapata y su exmánager.

Melissa Gate estuvo conversando con el influenciador Cami Pulgarín sobre las polémicas que tuvo recientemente, una de ellas por el tema de cuánto dinero cobraba por asistir a un evento.

La antioqueña no se quedó callada y soltó sin mencionar nombres que le había molestado que dudaran y criticaran los valores que ella le daba a su trabajo como influenciadora.

Por hay andan diciendo que yo no valgo nada, que soy una arrastrada y que no puedo cobrar lo que me de la gana.

Melissa Gate aseguró que más allá de los comentarios que recibió por lo que se reveló que cobraba ella sabía de su momento y los números que podía dar. Por eso, fue enfática en que ella sabe vale cuánto vale su trabajo.

Melissa Gate aseguró que nunca entendió la forma de actuar de la influenciadora a quien consideraba una amiga y por eso no entendió por qué tenía que exponer lo sucedido en redes.

Si eres mi amigo por qué no me dices ven hablamos y te digo lo que pienso o no me parece esto.