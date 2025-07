Melissa Gate reveló cuánto le cobró a Cami Pulgarín, le lanzó pulla a Mariana Zapata

La influenciadora Melissa Gate reveló a sus fanáticos si le cobró a la creadora de contenido Cami Pulgarín por entrevistarla debido a que está en el pico de su carrera profesional.

La paisa estuvo en entrevista en el podcast de Cami Pulgarín, donde reveló detalles de su participación en La casa de los famosos Colombia, aclaró rumores y respondió sobre algunas polémicas que ha protagonizado después del reality.

Al finalizar la entrevista, la influenciadora aprovechó para aclarar que no le cobró nada a la joven para entrevistarla, ni tampoco le pagó para que lo hiciera; pero además lanzó una posible indirecta a la influenciadora Mariana Zapata tras su polémica en la que reveló que Melissa le habría cobrado siete millones para ser imagen en un evento de su emprendimiento.

"Me caes muy bien, tenemos buen feeling y no te siento malas intenciones, por eso vine acá sin intereses ni intenciones de nada, simplemente vine a hablar y ya. No le cobré ni siete millones ni yo le estoy pagando a él, pero diga que me pagó siete millones porque ella sí los tiene como tú muert* de hambre", dijo.