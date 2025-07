Melissa Gate reveló cómo está su situación sentimental

La influenciadora Melissa Gatereveló a sus millones de fanáticos cómo se encuentra su vida sentimental tras La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido estuvo en 'Buen Día, Colombia' y fue interrogada sobre su situación sentimental, a lo que ella señaló que está soltera y que, por ahora no está interesada de tener una relación, pues está enfocada en trabajar.

"Estoy mirando si me merecen (...) todavía no estoy pensando en hombres la verdad, prefiero pensar en dinero. Si un hombre con dinero llega quién soy yo para decir que no a lo que Dios tiene preparado para mí, pero prefiero trabajar y ser libre", dijo.