El influenciador Marlon Solórzano le respondió a la empresaria Yina Calderón sobre su gusto por la creadora de Melissa Gate.

El atleta reveló su gusto por la influenciadora cuando ingresó a un 'Congelados' en La casa de los famosos Colombia semanas después de haber sido eliminado del reality.

En su entrada decidió proponerle a Melissa Gate que se dieran la oportunidad de conocerse, además de haberle llevado un enorme ramo de rosas.

Sin embargo, dicho romance no surgió después de que el reality se terminara y este resultara en una relación con Yana Karpova.

En una transmisión en vivo de Yina Calderón, que contó con Marlon Solórzano y Yana Karpova de invitados, la empresaria no tardó en cuestionar al influencer sobre si todavía le gusta Melissa tras su confesión en televisión nacional, a lo que él dijo que no.

Según aclaró quedó cautivando con la Melissa que vio en el reality y por eso quiso darse la oportunidad de tener algo con ella y no por la fama que tenía en ese momento como muchos han sugerido.

"A mí me pareció muy linda la versión que vi allá encerrada porque la vi en otra tónica. Tengo un punto muy claro que es mejor no expresarlo, pero la vi diferente y eso me gustó", dijo.