Marcela Reyes fue tachada porque presentó un show en silla de ruedas, algo que no fue visto de la mejor forma por varios de los internautas.

La DJ e influenciadora hace poco se mandó a hacer unos cambios en su figura, razón por la que no tendría que trabajar. Pese a ello, cumplió con un compromiso que tenía agendado y eso provocó diversas reacciones.

Como se mencionó, Reyes se presentó teniendo en cuenta que debe cuidarse. Ante esto, decidió aparecer en silla de ruedas y la tildaron de 'showsera'.

"A los que dicen, tan showsera, se fue en silla de ruedas. Ustedes ya vieron como está mi cu3rpo, yo camino a paso de tortuga, ando con pañal , ustedes se imaginan yo donde suba esos tres pisos que tenía que subir para llegar al show, me muero", manifestó Marcela Reyes.

Por lo tanto, la influenciadora detalló que no tenía opción, debía utilizar obligatoriamente la silla de ruedas. En consecuencia, algunos usuarios le expresaron que hubiese cancelado el show, pero ella respondió que no es tan fácil como parece.

"No es tan fácil. A mí no me da el corazón, mi profesionalismo, para dejar a una empresa, cuando ha invertido dinero, tiempo, cuando hay muchos fans también esperando", señaló Reyes.