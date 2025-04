El Jefe sorprendió a los participantes en La casa de los famosos Colombia con una cuarta función del cine, la cual desató varias discordias.

Los famosos vieron varias escenas de Yina Calderón y la Toxi Costeña criticando a Karina García por su comportamiento y su relación con Altafulla.

Debido a eso, Yina Calderón decidió buscar a la creadora de contenido y pedirle disculpas por lo que dijo, asegurándole que lo había dicho en un momento de rabia, pero no era lo que en realidad sentía por ella.

Además, le indicó que no volverá a mencionarla para absolutamente nada.

En medio de la conversación, le aconsejó que no se dejara envenenar la cabeza por la Jesuu en su contra y justo en ese momento pasó la creadora de contenido que se fue en su contra a gritarle.

La caleña se le puso en frente y comenzó a decirle que debía asumir todo lo malo que había hecho y no tratar de excusarse culpándola a ella.

"Tenemos que dejar de tapar nuestro errores y asumir lo malo que hacemos. Aquí estoy para que te agarrés conmigo, ¿por qué no me dices ni una palabra? porque no te da, no tenés con qué, no sabes cómo argumentar nada, ridícula, payasa, entonces tood lo que pasaron fue editado y estás temblando porque sabes que conmigo no vas a poder", le dijo.