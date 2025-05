Recientemente, Marcela Reyes dio comprometedoras declaraciones sobre lo que sería una infidelidad por parte de Karina García y su exesposo B-King.

Según Reyes, algunas personas se le acercaron a darle información sobre el aparente engaño. Sin embargo, B-King se pronunció en redes sociales y dio a entender que eso no sería verdad, además, falta que Karina García cuente su versión, pero eso pasará hasta que salga de La casa de los famosos Colombia 2025.

Tras Marcela Reyes hablar al respecto, las redes sociales se inundaron de comentarios, a la vez que fue tema de conversación en propuestas digitales como la de Dímelo King, donde Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro, le escribió a Marcela Reyes para obtener datos al respecto.

Karola reveló que le escribió de inmediato un mensaje de Reyes para ver qué le contestaba sobre la polémica que la rodea con Karina García y su exesposo B-King. Pues bien, en plena transmisión en vivo, la mejor amiga de Emiro Navarro reveló lo que le respondió Marcela Reyes.

"Me contestó Marcela Reyes, me dijo: amiga, hola, ¿cómo estás?, mi reina, no quiero hablar del tema, la verdad, para lo que tú quieras hablar con todo el gusto, pero si es de Karina no", fue la respuesta de Marcela Reyes a Karola.