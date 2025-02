El cantante Maluma rompió su silencio recientemente en sus redes sociales para hablar de un problema de salud que viene enfrentando en los últimos meses.

El artista antioqueño les contó a sus seguidores que llevaba un gran tiempo luchando contra la ansiedad y qué ha hecho para tratarla.

El artista contó que ha visitado y buscado diferentes opciones de ayuda para encontrar respuestas a lo que viene sintiendo.

He estado bien, ojo, pero he tenido momentos de incomodidad, claramente ansiedad, mucha ansiedad.

Maluma fue sincero al expresar que durante muchos años creyó que podía esquivar la ansiedad con su familia, amigos y eventos sociales.

Además, el trago y fumar se convirtieron en otros de sus supuestos aliados, pero con el paso del tiempo sentía que le hacían más daño de lo que lo ayudaban.

Me iba a tomar los chorros con los parceros o me fumaba algo que me relajara, pero nunca dejaba que el fondo de esto llegara a mi porque tenía miedo de enfrentarlo.