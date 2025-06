Mafe Walker, conocida por su presunta conexión con seres galácticos y su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, ha reaparecido con una nueva serie de videos creados con Inteligencia Artificial en sus redes sociales.

Un año después de su participación en el reality del Canal RCN, la creadora de contenido sigue siendo tendencia con sus declaraciones.

¿Cuáles son los videos de Mafe Walker creados con IA?

En una de las publicaciones más recientes de Mafe Walker en su cuenta de Instagram, la mujer subió un video en el que aparece una mujer con su rostro en una montaña mientras una aeronave sobrevuela muy cerca. De fondo se escucha su voz con algunos de sus mensajes: “me amo, te amo”.

Para acompañar el clip, Walker dio algunas recomendaciones para poder recibir los mensajes de esos seres del más allá. Además, hizo una relación con términos informáticos para hablar del “alma y el cuerpo”.

“Somos los mismos arriba, software, en las naves y abajo, hardware. Prepara el procesador, limpia tus células, limpia tu cuerpo para que el procesador empiece a girar rápido. La información se mueva, activa todo el software que tienes”, cita el post.

Además, aseguró que es necesario superar el pasado para no bloquear esa nueva energía.

Ese no es el único video, en otro aparece como una faraona de Egipto. De hecho, Mafe Walker siempre ha manifestado que los lugares en los que se construyeron pirámides en el mundo son clave para recibir esos mensajes galácticos. Ella los llama portales vibracionales.

Y así son varios los videos creados con la IA que Mafe Walker suele compartir en las redes con sus mensajes.

¿Mafe Walker se comunicó con Sandra Reyes?

A finales del 2024, Mafe Walker aseguró que había tenido un contacto espiritual con la actriz colombiana Sandra Reyes tras su fallecimiento. En sus palabras, recibió mensajes de “amor y energía elevada” desde el más allá.

En ese momento, Mafe aseguró que desde el lugar en el que se conectó la recordada actriz estaba lleno de “energía pura” y que ella siempre tuvo una “apertura espiritual única”.

Recordemos que la propia Sandra Reyes, meses antes de su partida, reveló que había tenido una experiencia del más allá, pero que en su momento pensó que nadie le iba a creer.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño”, fueron las palabras de Sandra Reyes en un diálogo con los presentadores de Buen día, Colombia.

¿Qué opina Mafe Walker sobre la celebración de la Navidad?

Otras de las declaraciones con las que Walker ha llamado la atención fue cuando dijo que la Navidad tiene un supuesto origen extraterrestre. De acuerdo con la mujer, esta fecha se relaciona con alineaciones cósmicas y portales energéticos que activan frecuencias especiales en la humanidad.

También habría afirmado que puede “activar habilidades galácticas” en las personas que estén abiertas a recibir sus mensajes.