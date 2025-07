La influenciadora Luisa Fernanda W reveló a sus millones de fanáticos la difícil situación que afrontó luego del lamentable fallecimiento del cantante Legarda.

La creadora de contenido estuvo en entrevista en el podcast de Tatiana Franko 'Vos Podés', en el que contó cómo vivió su proceso tras la partida del artista no sin antes aclarar lo especial que fue él en su vida.

"La gente que vio nuestro proceso sabe lo que vivimos y que fue una relación hermosa y con eso me quedo y lo tengo en mi corazón. Siempre lo voy a recordar con mucho amor y respeto", dijo.

La paisa detalló que toda su vida ha sido una mujer muy fuerte y de que todo puede hacerlo sola, pero entendió que debía tomar terapia porque, aunque no le gusta que la vean derrumbada, sentía que necesitaba ayuda y debía permitirse sentir y trabajar todo ese dolor que estaba sufriendo.

"En ese momento de mi vida toqué fondo, estaba en un bucle terrible por como sucedieron las cosas para mí fue demasiado fuerte. Yo con casi siete años después sigo con cositas que a veces recuerdo y me arruga demasiado el corazón y tengo que decirme 'párate en el presente'", agregó.

Agradeció la llegada del cantante Pipe Bueno a su vida, pues fue quien la ayudó a superar dicho duelo.

Luisa Fernanda W detalló que el cantante estuvo muy presente en todo el proceso que tuvo que vivir ella para reponerse de esa difícil situación.

Contó que el caleño siempre la intentaba motivar y darles ánimos para que no dejara que ese dolor la consumiera y pudiera vivir su presente, detalles que la terminaron enamorando de él.

"Él me mostraba la vida desde otro punto de vista (...) le agradezco demasiado porque él fue parte de mi alegría en esos momentos. Me enamoré y cómo me voy a negar al amor y el tiempo qué, quién dice cuánto es el tiempo estipulado para uno volver a enamorarse", señaló.