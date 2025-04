La influenciadora la Segura mostró a sus fanáticos cómo luce luego de pocos días de haber dado a luz a su hijo Lucca, fruto de su relación con el uruguayo Ignacio Baladán.

Por medio de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que presumió su figura y reveló cómo se ve luego de casi dos semanas del parto de su primogénito.

Cabe recordar que, la influenciadora dio a luz por medio de cesárea debido a sus condiciones de salud tras el accidente que sufrió años atrás que la dejó inválida por un tiempo.

Mientras se maquillaba contó cómo ha vivido la experiencia de ser madre y cómo han sido los primeros días junto a su hijo.

"GRWM siendo una mujer no embarazada, ya parí mi reina hermosa (...) Yo no quería tener hijos por un tema de salud, pero el amor por un hijo es tan indescriptible, ahora lo entiendo, estoy adolorida, no he dormido nada y yo veo a mis hijos a los ojos y no me importa nada, es un amor que es infinito, no se compara con ninguno", dijo.