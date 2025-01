La casa de los famosos: José Rodríguez respondió a Emiro

La casa de los famosos Colombia aún no ha iniciado y ya ha causado todo tipo de reacciones en las redes sociales a raíz de los anuncios de los participantes que harán parte de la segunda temporada que promete grandes momentos de tensión y diversión para los televidentes. En esta ocasión, la relevación de José Rodríguez como nuevo integrante dio de qué hablar, en especial por la reacción de Emiro, quien al parecer ya habría ‘marcado territorio’.

A raíz de su contextura y su cuerpo marcado, los seguidores de Emiro, el segundo participante elegido por los internautas para la segunda temporada del programa del Canal RCN, aseguraron que el creador de contenido fitness José Rodríguez sería de todo su gusto; palabras que llegaron a sus oídos y que no dudó en reconfirmar.

Tras la confirmación del ingreso de José Rodríguez al reality de la vida en vivo que dará inicio el próximo domingo 26 de enero, Emiro comentó: "¿Moreno tú ta’ solo ahí?", avivando los rumores de que efectivamente sería su blanco dentro de la casa más famosa del mundo.

Ahora bien, durante una entrevista con el programa informativo del Canal RCN, Mañana express, José Rodríguez reaccionó a las palabras de su compañero de reality. Según comentó, la perspectiva de Emiro podría cambiar debido a que las perspectivas de las personas son diferentes cuando no ha existido contacto aún.

“Ah no sé, pues para los gustos los colores. O de pronto, no. ¿Quién sabe? Ustedes saben que uno gusto o no lo odian, pero pues ahí vamos”, afirmó.