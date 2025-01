La casa de los famosos: ¿José Rodríguez está soltero?

Este lunes 13 de enero se confirmó al modelo y creador de contenido José Rodríguez como nuevo integrante de La casa de los famosos Colombia que dará inicio el próximo domingo 26 de enero por el Canal RCN. En conversación con el programa informativo Mañana express, el influenciador reveló detalles de su vida que causó revuelo en las redes sociales.

¿Quién es José Rodríguez? Nuevo integrante de La casa de los famosos Colombia

José Rodríguez es un creador de contenido digital y modelo proveniente de la ciudad de Cali, y aunque es consiente de que se enfrentará a grandes personalidades del mundo del entretenimiento, su amplia trayectoria en realitys lo ayudará a destacar en la pantalla chica.

Actualmente Rodríguez cuenta con gran reconocimiento en las redes sociales, principalmente en Instagram donde supera los cuatrocientos mil seguidores. Allí suele compartir contenido en el que enseña sus exigentes rutinas de entrenamiento con las que anima a otros a iniciar en el mundo fitness.

La casa de los famosos: José Rodríguez reveló su situación sentimental: ¿Soltero o comprometido?

En entrevista con Mañana express, José Rodríguez reveló diversos datos de su vida personal, sin embargo, fue su situación sentimental la que se llevó toda la atención. Pues el creador de contenido reveló si ingresaría a La casa de los famosos Colombia completamente soltero o con una relación.

Ante esto, el influenciador aseguró que su corazón no le pertenecía a nadie en estos momentos de su vida por lo que al reality ingresaría “soltero y entero”, además de asegurar que estaría dispuesto a todo, una vez esté dentro de La casa de los famosos Colombia. “Sí, obvio. O sea, no estoy diciendo que voy a salir con una relación, ni voy a ir buscando mujeres, pero yo me expongo a lo que sea y a lo que se dé; vamos a fluir”, afirmó.



José Rodríguez se une a un selecto grupo de famosos conformado, hasta el momento, por Melissa Gate, Emiro Navarro, Yaya Muñoz, ‘Alerta’, Camilo Trujillo, Valentina Ruiz ‘La Jesuu’, Lady, ‘La vendedora de rosas’, Norma Nivia, Jery Sandoval, La Liendra y ‘El flaco’ Solórzano.