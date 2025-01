Dani Duke reveló cómo se enamoró de La Liendra

La creadora de contenido digital Dani Duke, conocida en las redes sociales por sus tips de belleza, reveló en entrevista con el programa matutino del Canal RCN, Buen día Colombia, detalles sobre su relación con el nuevo integrante de La casa de los famosos Colombia, Mauricio Gómez ‘La Liendra’.

Según comentó la reconocida influenciadora, todo inició durante un proyecto que surgió de la mano de diversos creadores de contenido, entre esos La Liendra, que consistía en convivir en un mismo espacio, muy al estilo de La casa de los famosos Colombia, para crear contenido de valor que entretuviera a sus comunidades durante la pandemia. “Nos encerramos en una casa a crear, a crear y a crear, y ahí nos conocimos y ahí nació el amor”, confesó.

Según comentó Duke, aunque sabía que La Liendra estaría dentro de las personas que participarían en este proyecto, nunca se hizo una expectativa sobre lo que pudiera surgir entre ambos. Sin embargo, a medida que convivían juntos fue desarrollando un gusto por él que terminó en una relación muy bonita y duradera.

“Yo sabía que él iba a ingresar, pero yo nunca me hice expectativas, pero a mí me empezó como a llamar la atención. Yo les voy a decir una cosa… yo me miraba al espejo y me decía: ¿Es real? Yo me preguntaba a mí misma: ¿Te está gustando? No, no, no. Al otro día me levantaba, compartía, convivía con él y lo fui conociendo”.