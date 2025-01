La casa de los famosos: fortalezas de ‘El Flaco’ Solórzano'

El pasado 10 de enero se confirmó por medio de las plataformas digitales del Canal RCN que Fernando Solórzano, conocido como ‘El flaco’ Solórzano, será uno de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. La noticia generó revuelo entre los seguidores del reality y la audiencia que ha seguido la carrera del actor a lo largo de los años.

Ahora bien, tras la confirmación de su participación en el reality de la vida en vivo, ‘El flaco’ Solórzano reveló en entrevista con el programa matutino del Canal RCN ‘Buen día Colombia’ cuáles son sus fortalezas y debilidades que podrían jugarle en contra a lo largo de la competencia en la que estará aislado del mundo real junto a otras personas completamente desconocidas para él.

Según comentó, aunque conocía sus fortalezas no consideraba adecuado hablar de ellas debido a que las cosas podrían cambiar estando dentro de La casa de los famosos Colombia a raíz de las circunstancias a las que se verá sometido. Sin embargo, confesó que se consideraba una persona paciente y tranquila.

“Mi fortaleza es que soy paciente, me considero una persona tranquila que no le gusta entrar en conflicto hasta cierto punto… Yo digo todo eso, pero qué tal allá adentro, ‘¿no disque ese era tranquilo? Ese man todo rebotado ahora’. Entonces uno no sabe”, afirmó.