La casa de los famosos: ¿qué motivó a ‘El flaco’ Solorzano?

El pasado viernes 10 de enero se reveló que el actor Fernando Solórzano, mejor conocido en la industria televisiva como ‘El flaco’ Solórzano, como el undécimo participante que habitará La casa de los famosos Colombia 2025. ¿Pero qué lo motivó a adentrarse en esta nueva aventura? Te contamos.

La razón que motivó a ‘El flaco’ Solórzano a ingresar a La casa de los famosos Colombia 2025

En entrevista con el programa matutino del Canal RCN Buen día Colombia, ‘El flaco’ Solórzano reveló qué fue lo que lo motivó a participar en la segunda temporada del afamado reality de la vida en vivo, La casa de los famosos Colombia.

Aunque su respuesta no fue la esperada, Solórzano se refirió a lo emocionante de este nuevo reto en el que tendrá que someterse a un aislamiento del mundo real para convivir con más personas dentro de un mismo espacio en el que el acceso a celulares, televisión, música o lectura estaría completamente prohibido.

“Todavía no lo sé. Hay bastante ansiedad, muchas preguntas al respecto, porque es un reto en el que te van a poner a prueba todo el tiempo. Es estar encerrado, convivir con personas que no conoces… No hay celular, no hay televisión, no hay lectura, no hay música, estás contigo mismo”, aseguró el actor, dejando claro que enfrentará un desafío no solo físico, sino también emocional, al dejar atrás las comodidades del mundo exterior para vivir bajo la estricta dinámica de convivencia del reality.



Estos son los integrantes de La casa de los famosos Colombia 2025 a los que ‘El flaco’ Solórzano se unió

Fernando Solórzano compartirá casa con un elenco diverso que incluye a figuras como Norma Nivia, Camilo Trujillo, Jery Sandoval, Melissa Gate, ‘La Jesuu’, Emiro Navarro, La Liendra, Yaya Muñoz, Lady Tabares y el comediante ‘Alerta’. Este grupo promete encender la pantalla con su personalidad y las inevitables tensiones que surgirán al compartir el espacio.

Ahora la pregunta es: ¿logrará ‘El flaco’ Solórzano destacar y convertirse en una de las figuras más recordadas de esta temporada? Las apuestas ya están abiertas, y el público está listo para vivir cada momento de esta nueva temporada que promete.