Tras la reciente eliminación de Yaya Muñoz, los participantes de La casa de los famosos Colombia empiezan a ser más conscientes de sus comportamientos. Un caso evidente es el de José Rodríguez, pareja de la exparticipante, quien recibió un fuerte llamado de atención por parte de Los Lavaplatos debido a sus recientes acercamientos con Karina García. ¿Qué pasó? Aquí te contamos todos los detalles de este nuevo drama dentro del reality.

José rompe el silencio sobre Karina: “Esa pelada ni me gusta”

Tras la salida de Yaya Muñoz, José Rodríguez se ha mostrado bastante bajoneado. Por esta razón, Karina decidió acercarse a él para aconsejarlo y subirle el ánimo mientras entrenaban juntos. Sin embargo, este acercamiento no fue bien visto dentro de La casa de los famosos, por lo que Los Lavaplatos decidieron hablar con él al respecto y así evitar malentendidos frente a Colombia.

En esa conversación, La Liendra le recordó las palabras de Yaya, quien le advirtió sobre ciertos comportamientos que podrían ser malinterpretados por el público del reality. “Lo tomo como consejo de pareja, como cuando mi novia me dice: sí, pero ten cuidado con eso”, aseguró.

Ante esto, José aclaró que no tiene ningún interés en Karina y que, además, se sentiría mal si ella le pidiera entrenar juntos y él la rechazara. “No, yo por mi parte, cero. Pero pues si la pelada (Karina) me dice: ‘quiero entrenar contigo’, ¿yo ahí qué hago? Si uno dice que no, queda como un agrandado”.

Incluso, José reafirmó su amor por Yaya Muñoz, pese a que ella ya no se encuentra dentro del reality. “No, cero. A mí esa pelada (Karina) ni me gusta. Yo estoy firme con Yaya, ¿no me has visto cómo he estado todo el día?”.

La drástica decisión de José Rodríguez para evitar malentendidos en La casa de los famosos

Ante la preocupación de sus compañeros, José Rodríguez tomó una decisión radical para evitar que sus acciones sean malinterpretadas, ya sea por los colombianos o por otros participantes del reality.

"Yo ya no entreno, no quiero que se malinterpreten las cosas. O le digo: me apetece entrenar solo, y ya. ¿Por qué tengo que estar dando explicaciones? Lo único que no quiero es que se malinterprete nada", expresó.