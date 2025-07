Jorge Barón lamentó la muerte de Ozzy Osbourne y causó revuelo en redes

Ozzy Osbourne, leyenda del heavy metal, falleció el pasado martes 22 de julio tras una larga lucha contra una grave enfermedad. Su partida generó una oleada de mensajes en redes sociales, pero entre los fanáticos colombianos, el que más llamó la atención fue el pronunciamiento del presentador Jorge Barón.

¿Cuál fue la causa de muerte de Ozzy Osbourne?

El líder de la banda británica Black Sabbath, Ozzy Osbourne, falleció a sus 76 años tras años de lucha contra el Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afectó progresivamente su coordinación y equilibrio durante los últimos años.

Sin embargo, esta no fue la única afección que padeció ‘El príncipe’ de las tinieblas en los últimos años, pues este también fue hospitalizado en 2019 a raíz de una neumonía que tiempo después desembocó en un enfisema pulmonar, una enfermedad crónica de los pulmones que dificulta la respiración.

¿Qué dijo Jorge Barón sobre la muerte de Ozzy Osbourne?

El fallecimiento de Ozzy Osbourne tomó por sorpresa a toda su fanaticada alrededor del mundo, quienes, pese a estar informados sobre su estado de salud, no esperaban que su partida se llevara a cabo tan solo a pocos días de su último concierto Back to the Beginning.

En este evento, reunió a miles de fanáticos tanto presencial como virtualmente y recaudó miles de millones de dólares que fueron donados a instituciones para el Parkinson, albergues para niños y hospitales.

Dentro de los cientos de personalidades que se pronunciaron para despedir al ‘Príncipe de las Tinieblas’, sorprendió la aparición del presentador colombiano Jorge Barón, reconocido por ser un ícono de la industria musical gracias a su emblemático programa El show de las estrellas.

A través de sus redes sociales, Barón informó sobre el fallecimiento de Ozzy Osbourne y destacó brevemente su importancia en la historia de la música.

Su pronunciamiento causó revuelo entre los internautas, quienes no esperaban que se manifestara al respecto. Incluso, algunos bromearon diciendo que, si Ozzy hubiese estado en su programa y recibido la famosa “patadita de la buena suerte”, todavía estaría con vida.

“Lo hubieses llevado al Show de las estrellas don Jorge, hubiera roto el rating de la televisión colombiana, dándole la patadita de la suerte”, comentó un internauta, mientras que otro manifestó “A Ozzy no le hubiese pasado eso, si Jorge Barón le hubiese dado la patadita de la suerte”.