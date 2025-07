Claudia Bahamón le dedicó emotiva despedida a Luly Bossa tras su salida de MasterChef

La actriz Luly Bossa se convirtió en la cuarta eliminada de MasterChef Celebrity en la noche del 24 de julio por decisión de Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

El reto de eliminación que culminó con la salida de Luly Bossa tuvo una sorpresa, la ausencia de la presentadora Claudia Bahamón, quien por motivos personales no pudo estar en esta importante prueba.

Los tres jurados fueron los encargados de la conducción del programa y del reto de eliminación en donde se enfrentaron Luly Bossa, Michelle Rouillard, Valentina Taguado, Andrea Guzmán y Jorge Herrera.

Luly Bossa quedó fuera de la competencia tras tener el plato que menos sorprendió al extricto jurado, un plato que consistía en un salmón acompañado de pesto y pistachos.

Claudia Bahamón no puedo estar en el adiós de Luly Bossa de MasterChef Celebrity y por eso a través de redes quiso dedicarle unas emotivas palabras de despedida.

Es costumbre que Claudia Bahamón despida con emotivas palabras y fotografías a los eliminados de MasterChef Celebrity y esta vez no fue la excepción a pesar de su ausencia en el reto de eliminación.

Claudia Bahamón decidió compartir un carrusel de fotografías junto a Luly Bossa en donde mostraba la gran relación que forjaron en las semanas que compartieron en las grabaciones.

Además, le dedicó unas cariñosas palabras en donde resaltó su cariño hacia ella para siempre así ella la cuestione todo el tiempo.

Me puedes pelear toda la vida que igual te voy a amar siempre aunque me digas “ajá, pero tú ¿por qué me quieres?” - Porque se me da la gana!