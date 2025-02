Acusan a Yina Calderón de no pagar una enorme deuda

Hace pocas horas se volvió viral en redes la denuncia de un hombre que asegura que Yina Calderón le debe más de mil millones de pesos por la compra de una finca que le vendió hace cuatro años. Según él, la influenciadora aún no ha completado el pago, pese a que recientemente mencionó en La casa de los famosos Colombia que era su propietaria.

Yina Calderón en la mira: la acusan de no pagar una enorme deuda

En un video publicado en Instagram, un hombre identificado como Luis Alfonso Parra Vargas acusó a la influenciadora Yina Calderón, quien actualmente se encuentra dentro de La casa de los famosos Colombia, de deberle más de mil millones de pesos. Según su testimonio, hace cuatro años le vendió a la también empresaria una finca en Chicaque por dos mil millones de pesos, pero en todo este tiempo ella solo habría abonado menos de la mitad del valor acordado.

"Yina, quería felicitarte porque te vi en televisión hablando de tu hermosa casa, la misma que me compraste en Chicaque", expresó Parra Vargas, antes de insistir en que, a pesar de su éxito, la empresaria aún no ha cumplido con la totalidad del pago. "Como eres una mujer bondadosa y Dios te ha bendecido con muchísimas cosas, quiero recordarte que aún no me has pagado mi finca. Me debes mil doscientos sesenta y cinco millones de pesos y hasta ahora no he recibido el pago", reclamó.

El hombre, visiblemente molesto, aseguró que ya han pasado cuatro años sin recibir el dinero acordado y, por ello, apeló a la conciencia de Yina Calderón. "Entonces, ¿qué ha pasado, Yina? Apelo a tu bondad y a tu buen juicio para que me pagues mi finquita, porque imagínate, han pasado cuatro años y sigo esperando", concluyó.



¿Familia de Yina Calderón se pronunció ante las acusaciones contra Yina Calderón?

Pese a que el video ha sido viralizado en redes sociales en las últimas horas, la familia de Yina Calderón no se ha pronunciado al respecto. Pues vale la pena destacar que la influenciadora no está enterada de lo que está sucediendo ya que se encuentra completamente aislada del mundo real al participar en el reality de la vida en vivo La casa de los famosos Colombia.