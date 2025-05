Yina Calderón continúa siento tema de conversación en las redes sociales por su reciente cambio de actitud al momento de expresarse en La casa de los famosos Colombia, pues muchos internautas aseguran que estaría intentando “convertirse” en Melissa Gate. Opinión con la que Isabella, hija de Karina García, estaría de acuerdo.

¿Por qué en redes sociales aseguran que Yina Calderón quiere ser Melissa Gate en La casa de los famosos?

Desde que Melissa Gate vivió el intercambio con Manelyk González de La casa de los famosos All-Stars, Yina Calderón mostró un repentino cambio en donde comenzó a reconocer de manera positiva diversos aspectos de la influenciadora paisa e incluso adoptó algunas de sus frases icónicas.

Y aunque Gate regresó a su lugar una semana después de este acontecimiento, Calderón no paró y por el contrario comenzó a adoptar su forma de caminar y expresarse frente a diversos enfrentamientos con algunos de sus compañeros, según opiniones de los internautas, quienes también cuestionaron su reciente cambio de look al asegurar que era similar al de Melissa.

hija de Karina García se despacha contra Yina Calderón por imitar a Melissa Gate. (Foto Canal RCN).

Vale la pena destacar que la enemistad entre Yina Calderón y Melissa Gate inició poco antes de que el reality iniciara, pues la polémica influenciadora cuestionó el reconocimiento de Gate.

¿Qué dijo la hija de Karina García sobre la presunta “imitación” de Yina Calderón a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

Con todos los cambios recientes en la actitud de Yina Calderón y su inesperada enemistad con Karina García, con quien antes se le veía muy cercana, una nueva voz se sumó a la conversación: Isabella, la hija mayor de Karina. La joven, quien entró hace unas semanas a La casa de los famosos Colombia durante un congelado, no se quedó callada y lanzó una crítica directa hacia Yina por intentar parecerse a Melissa Gate.

“Quiero decir algo que, la verdad, me da mucho cringe (vergüenza). O sea, a mí no me gusta hablar mal de la gente ni nada, pero me da mucha pena… ¿por qué Yina se cree Melissa? Lo hace muy evidente, ¿me entienden? Todo el mundo lo nota. Y no, amor, no te sale y no se ve bien. Que estés imitando a alguien que supuestamente odiabas es un poquito incoherente”, comentó Isabella, haciendo referencia a la supuesta copia del estilo de Melissa Gate, excompañera del reality.