El cantante Alexis Escobar preocupó a sus seguidores tras delicado estado de salud

El pasado martes 22 de julio, el cantante Alexis Escobar preocupó a sus seguidores en las redes sociales al compartir una alarmante fotografía desde la camilla de un centro médico.

¿Qué le pasó a Alexis Escobar, el cantante de música popular?

Y es que, según lo informó el artista por medio de su cuenta de Instagram, terminó siendo llevado de urgencias a una clínica debido una fuerte intoxicación que sufrió.

A raíz del interés que provocó entre sus seguidores por saber cuál es su estado de salud y la razón por la que compartió esta imagen desde una clínica, el mismo intérprete de música popular optó por grabar un video y explicar qué fue lo que le sucedió y así evitar futuras especulaciones sobre su salud.

“Mi gente, buenas tardes. Bueno, les cuento ahí por encimita. Me intoxiqué, aunque todavía no hemos sabido con qué, pero ya me están haciendo exámenes”, fueron las declaraciones del artista a través de su cuenta de Instagram.

¿Por qué Alexis Escobar no mostró su rostro tras intoxicarse?

De acuerdo con las palabras del cantante, la razón por la que decidió cubrir su rostro con un emoji grande, fue a raíz de la inflamación que sufrió esta zona del cuerpo, por lo que prefirió no mostrarla, “no les voy a dar este ‘papayaso’”, dijo.

¿Cómo avanza la recuperación del cantante Alexis Escobar tras ser atendido en urgencias?

Luego de ser atendido y mostrar mejoría, el cantante apareció nuevamente en la red social para dar un nuevo parte de tranquilidad a la enorme comunidad que lo sigue, por lo que se mostró en lo que parece ser su casa o el lugar en el que reposará en los próximos días.

Estando allí, Alexis asegura que ya se encuentra mucho mejor y que su recuperación avanza poco a poco, pues reveló que la hinchazón ha ido disminuyendo y dejó al descubierto su rostro para revelar que es así.

Así mismo, aprovechó este espacio para confesar que nunca se imaginó que tantas personas se preocuparan por él, situación que lo asombró y que al mismo tiempo lo llevó a expresar su gratitud con cada uno de los fans que sacaron un minuto de su tiempo para escribirle.