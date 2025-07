Yina Calderón reveló coqueteo entre Camilo y su hermana: "No quiero problemas"

La empresaria Yina Calderón reveló a sus miles de fanáticos un posible coqueteo entre el actor Camilo Trujillo y su hermana Juliana Calderón.

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde confesó que su hermana menor y su excompañero de La casa de los famosos Colombia han estado hablando.

"Camilo molestando a mi hermana Juliana, le hizo videollamada y le da 'me gusta' a las historias y no sé qué y Juli también le habla", contó.

Tras ver la interacción en redes sociales que hay entre ellos, la empresaria le hizo un llamado de atención a su hermana al respecto debido a su amistad con el influenciador Emiro Navarro y el gusto que tiene él hacia el actor, pese a que Camilo no le corresponda, como se evidenció en La casa de los famosos Colombia.

"Yo le dije a Juliana no quiero problemas, usted no va a estar quitándole el novio a Emiro jaja, pero no, Camilo no es gay, no creo", dijo.