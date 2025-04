La reconocida empresaria Daniela Ospina conmovió a sus cientos de seguidores al revelar un emotivo detalle sobre su difunto padre, quien falleció 7 años atrás a causa de un agresivo cáncer.

¿Qué destacó Daniela Ospina de su difunto padre?

En entrevista con el presentador español Jomari Goyso para su podcast ‘Sin Rodeo con Jomari’, Daniela Ospina habló sobre diversos temas que han marcado su vida. Sin embargo, uno de los que más conmovió a los internautas fue justo cuando se refirió a su difunto padre.

La empresaria manifestó que justo el día en el que realizó la entrevista con Jomari una persona de maquillaje le mencionó que había conocido a su padre en persona justo cuando tenían un restaurante haciendo alusión que cuando menos lo pensaba su papá volvía a estar presente en su vida, pese a ya no estar físicamente en ella.

“Justo hoy me pasó algo curioso. Llego, me siento y me están maquillando aquí en Estados Unidos y llega y me dice: yo conocí a su papá, cuando tuvo un restaurante y yo vivía en la casa de arriba. Y era como que no puede ser (…) mi papá era tan generoso, con un corazón, con una nobleza, pendiente siempre de sus hijos, pero siempre obrando muy bien”.

¿Qué es lo que conserva Daniela Ospina de su difunto padre?

Luego de esto, Daniela Ospina manifestó que aunque su padre ya lleva varios años sin vida, hay algo que aún conserva de él y que no se atreve a deshacerse: el número de su celular.

“no me quedé con la duda de nada, lo di todo, lo llamaba todos los días. De hecho, aún en mi celular tengo su número, no soy capaz de borrarlo…”

Además, Ospina aseguró que aunque había sido una buena hija al estar siempre presente en la vida de su padre por medio de llamadas y detalles, sí le faltó haber tenido una última fiesta junto a él.

“Pero con lo único que me quede es que me faltó como una buena fiesta, como una borrachera con mi papá, nunca tuve eso con mi papá”.