La reconocida empresaria Daniela Ospina sorprendió a sus millones de seguidores al revivir su relación con el futbolista profesional James Rodríguez con estuvo varios años casada y fruto de esta relación tuvo a su primera hija, Salomé. La mujer habló específicamente sobre su estadía en España cuando el deportista jugaba para el Real Madrid.

¿Cómo vivió Daniela Ospina su relación con James Rodríguez en España?

En entrevista con el presentador español Jomari Goyso para su podcast ‘Sin Rodeo con Jomari’, Daniela Ospina habló sobre cómo vivió su relación con James Rodríguez una vez se instalaron en España para que el futbolista pudiera llevar a cabo sus obligaciones profesionales. “Te casaste con James, tuviste tu primera hija, y te vas a vivir a España, ¿cómo fue todo eso?”, preguntó el presentador.

Ante esto, Ospina destacó que su experiencia había sido completamente desagradable ya que la prensa de este país la había tratado muy mal a tal punto de criticar su físico y llamarla “travesti”.

“Horrible. Amo España, pero me dieron muy duro, bueno la prensa, pero como país disfruté mucho. Me tildaron de travesti, fea, o sea, fue muy fuerte. Yo te juro que a veces recuerdo y digo: ¿yo cómo no caí en una depresión? Siempre he sido una mujer muy fuerte, de mucho carácter, pero lo de España es una de las cosas que más me ha marcado en la vida, sobre todo porque yo estaba muy jovencita”.

¿Daniela Ospina aprovechó su ruptura con James Rodríguez para lanzar su línea de ropa?

Además de esto Daniela Ospina también reveló cómo fue el proceso de la creación de su línea de ropa y si realmente usó la noticia de su separación con James Rodríguez para darle más visibilidad en los medios de comunicación y redes sociales.

“Aprendí mucho de la moda en España, tuve muchos amigos que me ayudaron en este tema y dije: bueno, quiero sacar una línea de ropa deportiva, yo empiezo a construirle y ya cuando la voy a lanzar, pues tomamos la decisión de separarnos, pues coincidió”