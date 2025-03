David Ospina y su esposa Jesica Sterling celebraron recientemente los 15 años de su hija Dulce María. Como era de esperarse, los Ospina no escatimaron en gastos y llevaron a cabo una fiesta por todo lo alto en Medellín, aprovechando que ahora viven en Colombia luego de un largo tiempo residiendo en el exterior.

A la celebración asistieron amigos y familiares de David y Jesica, así como compañeros de estudio de la quinceañera. Unos 120 invitados presenciaron una ceremonia cargada de emotividad y felicidad.

¿Por qué Daniela, hermana de David Ospina, no estuvo en la fiesta de 15 años de la hija del futbolista?

Sin embargo, llamó poderosamente la atención la ausencia de la hermana de David y tía de la homenajeada, Daniela Ospina. Varios cuestionaron su no presencia y hasta especularon con algún tipo de problema entre los hermanos, así que la empresaria se pronunció y reveló las verdaderas razones.

Daniela actualmente vive en Miami con su esposo Gabriel Coronel y sus hijos Salomé y Lorenzo y habló de las dificultades que tuvo para hallar una solución que le permitiera estar en Colombia en esa fecha.

Esta es la pregunta más frecuente, solo espero que no la saquen más de contexto. Llevo casi 3 años en proceso de mi ‘green card’. En diciembre me llegó el permiso de viajes, un supuesto ‘parole’ y claro que funciona solo de viaje de trabajo o con alguna causa justificable (esto no es un tema de amor, ellos no entienden que son los 15 de tu sobrina). Por esa razón y todas las razones migratorias que están sucediendo, decidimos esperar con mucha fe nuestro trámite y así poder volver a viajar. Lloramos, lo sufrimos, lo compartimos

La explicación la dio a través de sus redes sociales, puesto que muchos internautas le estaban haciendo recurrentemente esa pregunta y querían saber qué razón la llevó a no estar en un día tan importante para su familia.

Pero eso no fue todo y Daniela después publicó otro mensaje en el que habló del impacto actual que tienen las redes sociales y cómo se divulgan informaciones alejadas de la verdadera realidad.

“Cada quien tiene su punto de vista para enfrentar o ver una situación y todo es válido, muchas veces hablamos de que las redes sociales no son vidas reales. Yo siempre me cuestiono, porque cuando eres real, te enfrentas a muchos problemas por no mostrar las vidas perfectas o querer simplemente aparentar para quedar bien en la sociedad y seguir patrones. No tengamos miedo a vivir en plenitud”.

Daniela Ospina, de esta manera, dejó más que claro que las cosas están perfectamente con su hermano y que solo espera el día ideal para volverlo a ver y abrazar.

¿David Ospina seguirá viviendo en Colombia con su esposa e hijos?

David Ospina, por su parte, vive grandes días a nivel deportivo y personal. Tras su regreso a Atlético Nacional, ya ha ganado tres títulos y volvió a hacer parte de la convocatoria de la Selección Colombia. El portero está caminando por sus últimos tiempos como profesional y está viviendo a plenitud antes de colgar los guantes.

Su familia se adecuó de nuevo a vivir en Colombia y eso le ha brindado tranquilidad a él para seguir cumpliendo sueños y objetivos.