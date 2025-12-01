Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Claudia Bahamón le pidió perdón a Valentina Taguado tras aparecer abrazando a su nueva pareja

En las últimas horas, Valentina Taguado bromeó al asegurar que Claudia Bahamón "juntó el ganado" en reciente evento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentina Taguado y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
La razón por la que Claudia Bahamón le pidió perdón a Claudia Bahamón. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Valentina Taguado sorprendió con emotiva publicación en la que exaltó la labor de Claudia Bahamón como líder ambiental, esto luego de que la presentadora fuera condecorada en el Congreso de la República por su trabajo como activista.

¿Claudia Bahamón confirmó su nuevo romance? Esto reveló Valentina Taguado

A través de su cuenta de Instagram, en donde la locutora ostenta casi 2 millones de seguidores, compartió un carrusel de fotografías que no pasó desapercibido entre los internautas, especialmente por un video en el que quedó en evidencia un romántico momento entre Claudia y su nueva pareja.

En la grabación, que fue compartida por Taguado por medio de sus historias, se puede observar a la presentadora mientras se encuentra abrazada con su nuevo amor y es besada en su mejilla. Sin embargo, lo que llamó la atención, fue cómo en medio de este momento le pedía perdón a Valentina.

"Claudia pidiéndome perdón, la perdoné", escribió la actual participante de MasterChef Celebrity fingiendo jocosamente sentir celos por la nueva relación de la conductora del programa.

Valentina Taguado y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Claudia Bahamón le pidió perdón a Valentina Taguado. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Claudia Bahamón le pidió perdón a Valentina Taguado? Esta es la razón

En el clip que rápidamente capturó la atención de los internautas, también se puede apreciar a uno de los hijos Claudia, quien junto a Valentina bromeó con la situación, pues en su cara se puede ver cómo se ríe de lo que está ocurriendo con su mamá y Taguado.

Valentina Taguado y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado perdonó a Claudia Bahamón, esta es la razón. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, otro de los detalles que no pasó por alto, fue la divertida confesión que hizo la locutora en la descripción del post mencionado, pues allí aseguró que la presentadora "juntó el ganado", una expresión que desató diversas reacciones porque además de estar junto a su pareja, en el evento también estuvo Nela González, con quien Claudia sostuvo una gran cercanía mientras fue participante de MasterChef Celebrity.

Frente a las especulaciones sobre el romance de Claudia Bahamón desde hace algunos meses, cabe señalar que, recientemente, la misma Valentina, confirmó en ''¿Qué Hay Pa' Dañar?' que la opita actualmente tiene novio, y hasta aseguró que es "muy buena gente".

